LPI-SHL: Einbruch in Gartenlaube

Meiningen (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten aus einem Mehrfamilienhaus "In den Seegärten" in Meiningen ein hochwertiges E-Bikes der Marke Ghost, welches zur Tatzeit im Keller des Hauses abgestellt war. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf ca. 2.500 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Sonntag, 23:00 Uhr, bis Montag, 13:00 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Meininger Polizei unter der Rufnummer 03693 591-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr