Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto zerkratzt

Zella-Mehlis (ots)

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte in der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagvormittag einen BMW, der in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Zella-Mehlis geparkt war. Mit einem spitzen Gegenstand ritzte der Täter Kratzer in die komplette rechte Fahrzeugseite. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu melden.

