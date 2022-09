LPI-SHL: Jugendliche wüteten auf Grundstück

Häselrieth (ots) - Unbekannte entwendeten in der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen einen schwarzen Rucksack der Marke "Nike", den ein 17-jähriges Mädchen bei einer Kirmesveranstaltung in der Straße "Am Kleinodsfeld" in Häselrieth mit sich führte. Im Rucksack waren sämtliche persönlichen Gegenstände, Schlüssel und ihr Portemonnaie samt Inhalt. Ein Schaden von ca. 150 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter ...

mehr