Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ruhe im Wald gestört

Suhl (ots)

~In der Zeit von Samstag, 23.07.2022; 11:00 Uhr, bis Samstag, 30.07.2022; 11:30 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Fensterscheibe eines Ferienhauses am Rupprasen, am Fuße des Ruppberges ein und verschafften sich somit widerrechtlich Zugang. Im Anschluss durchwühlten sie das Haus und zerstörten hierbei noch eine Tür im Inneren des Hauses. Sollten Sie in diesem Zeitraum gerade in diesem Bereich spazieren gegangen sein und vielleicht etwas mitbekommen haben, werden Sie gebeten sich beim Inspektionsdienst, unter der Nummer 03681/369-196, zu melden. Die Eigentümer wären über sachdienliche Hinweise sehr dankbar, denn es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro an und in dem Ferienhaus.~

