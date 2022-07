LPI-SHL: Unfallflucht durch Sattelauflieger

Bad Salzungen (ots) - Im Zeitraum vom Donnerstagmittag bis Freitag 10 Uhr beschädigte der Fahrer eines unbekannten Lkw in der Krummen Hohle in Bad Salzungen einen 12 Meter langen Zaun. Vermutlich beim Wenden des Lkw entstanden so ca. 2.000 Euro Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Bad Salzungen Telefon: 03695 551 0 E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de ...

mehr