Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Werkstatt

Suhl (ots)

Montagnachmittag nahmen Beamte der Suhler Polizei einen Einbruch in eine Autowerkstatt in der Pfütschbergstraße in Suhl auf. Die Einbrecher verschafften sich in der Zeit von Freitag, 18:00 Uhr, bis Samstag, 08:00 Uhr, gewaltsam Zutritt ins Innere und entwendeten Kfz-Aufbereitungsmittel im Wert von knapp 1.800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03681 369-0 entgegen.

