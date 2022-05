Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dieb gefasst

Suhl (ots)

Nach einem Hinweis einer Sicherheitsfirma kamen Beamte der Suhler Polizei in der Nacht zu Mittwoch (25.05.2022) gegen 01:00 Uhr zum Einsatz. Überwachungskameras eines Baumarktes "Am Steinfelder Wasser" in Suhl nahmen einen Einbruch auf dem Verkaufsgelände auf. Demnach überstieg eine unbekannte Person den Zaun des Marktes, packte Beutegut in einen Rucksack und verließ das Gelände auf gleiche Art und Weise. Nachfolgend informierte ein Mitarbeiter der Sicherheitsfirma die Polizei über den Einbruch und gab zudem eine Personenbeschreibung ab. Bei der Anfahrt traf die Polizeistreife auf den beschriebenen Dieb, welcher mit seinem E-Bike versuchte zu flüchten. Bei der Festnahme leistete der 41-Jährige Widerstand, sodass die Beamten Pfefferspray einsetzen mussten. Ferner konnten sie im Rucksack des Festgenommenen Diebesgut im Wert von ca. 500 Euro auffinden. Nachdem der Mann den Rest der Nacht in der Gewahrsamszelle verbrachte, wurde er auf Weisung der Staatsanwaltschaft nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

