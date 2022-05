Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Uneinsichtiger Verkehrsteilnehmer

Suhl (ots)

~Am Freitag, den 06.05.2022, beobachteten Besucher des Ärztehauses in der Ernst-Haeckel-Straße in Zella- Mehlis, wie eine ältere männliche Person mit seinem PKW versuchte den Parkplatz zu verlassen. Beim Rückwärtsfahren kollidierte der ältere Herr mit einem anderen abgeparkten PKW. Trotzdem setzte er seine Fahrt pflichtwidrig fort. Durch andere Zeugen konnte der Fahrer aber an der Ausfahrt des Parkplatzes aufgehalten werden. Als der 85 Jährige im Anschluss versuchte, rückwärts wieder auf den Parkplatz zu gelangen, stieß er erneut mit einem anderen, parkenden PKW zusammen. Es entstand an allen drei Fahrzeugen Sachschaden. Auf die Situation angesprochen, äußerte der 85 Jährige, dass man sich doch nicht so anstellen solle, es wäre doch nichts passiert. Eine Anzeige wegen Fahrerflucht folgte.~

