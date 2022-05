Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebe gestellt

Merkers (ots)

Aus einer Garage in der Heinrich-Heine-Straße in Merkers wurden in der Nacht zu Dienstag drei Mopeds und eine Motorcross-Maschine entwendet. Bei der Diebestour hebelte man das Garagentor auf und stahl die Krafträder im Gesamtwert von ca. 9.000 Euro. Durch Zeugenhinweise kam man den Langfingern jedoch zeitnah auf die Schliche. In einer Garage, die teilweise einsehbar war, konnte das Diebesgut festgestellt werden. Die eingesetzten Beamten machten die beiden Diebe im Alter von 17 und 18 Jahren ausfindig und fertigen anschließend Strafanzeigen gegen diese. Die Krafträder übergaben die Polizisten an den rechtmäßigen Eigentümer.

