LPI-SHL: Vermisstes Mädchen ist wieder da.

Oberschönau (ots) - Eine Rüttelplatte im Wert von ca. 3.500 Euro stahlen bislang unbekannte Täter in der Hauptstraße in Oberschönau. Diese war vor einem Baucontainer abgestellt und zusätzlich gesichert. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 03681 369-0 entgegengenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de ...

