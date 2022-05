LPI-SHL: Polizei warnt vor Betrugsmasche

Suhl (ots) - Ein 67-Jähriger informierte Montagnachmittag die Polizei über einen Einbruch in sein Wochenendhaus an der Tellerwiese in Suhl. Die bislang unbekanten Täter brachen sämtliche Türen zum Wohnhaus und zu den Nebengebäuden auf, nahmen eine Vielzahl an Garten- und Elektrowerkzeuge an sich und konnten unbemerkt flüchten. Ob die Diebe auch etwas aus dem Wohnhaus entwendeten, muss noch ermittelt werden. Die Täter schlugen in der Zeit vom 16.04.22 bis Montag zu. ...

