LPI-SHL: Benzin geklaut

Hildburghausen (ots) - Am 29.04.2022, gegen 20:30 Uhr stellte ein 16-jähriger Jugendlicher seine Simson S 51 auf dem Parkplatz des Rewe Marktes in Römhild ab und kaufte ein. Als er nach etwa 15 Minuten wieder aus dem Markt kam, stellte er mehrere Kratzer an seinem Moped fest. Durch wen die Kratzer verursacht wurden, ist nicht bekannt, es entstand ein Schaden von ca. 500,- Euro. Zeugen hierzu werden gesucht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

mehr