LPI-SHL: E-Roller uversichert - Fahrer berauscht

Bibra (ots) - Unbekannte bewarfen in der Nacht zu Mittwoch zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr ein Wohnhaus in der Bibraer Straße in Bibra mit faulen Eier. Ein Schaden am Haus entstand glücklicherweise nicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de ...

