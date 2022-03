Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach Einbruch gesucht

Dillstädt (ots)

Bislang Unbekannte brachen in der Zeit von Dienstag, 16:45 Uhr, bis Mittwoch, 06:50 Uhr, in ein Verwaltungsgebäude im Bodenweg in Dillstädt ein. Sämtliche Türen wurden durch die Täter gewaltsam geöffnet. Anschließend nahmen sie ca. 1.000 Euro Bargeld, diverse Arbeitsgeräte an sich und zapften einen abgestellten Radlader an und klauten dessen Treibstoff. Die Höhe des Entwendungsschaden muss noch ermittelt werden. Bei ihrer Diebestour durchs Objekt verursachten die Langfinger ca. 3.000 Euro Schaden. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum beobachtet haben, werden gebeten, Kontakt mit der Meininger Polizei (03696 591-0) aufzunehmen.

