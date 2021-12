Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Aufgesprengte Zigarettenautomaten

Eisfeld (ots)

Am Wochenende wurden im Stadtgebiet Eisfeld zwei Zigarettenautomaten aufgesprengt. Die Taten ereigneten sich am 24.12.21 um 04:35 Uhr in der Coburger Straße und am 25.12.2021 um 23:00 Uhr in der Theodor-Körner-Straße. In beiden Fällen wurden zwei dunkel gekleidete, junge Männer zwischen 15 und 20 Jahren beobachtet, welche sich in Tatortnähe aufhielten. Personen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an eine Polizeidienststelle zu wenden.

