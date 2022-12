LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht: Beschuldigter wird ermittelt

Pößneck (ots) - Unbekannte drangen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in den Getränkemarkt in der Saalfelder Straße in Pößneck ein. Nachdem der/ die Täter eine Fensterscheibe eingeschlagen hatten, gelangten sie in den Getränkemarkt und stahlen u.a. mehrere Stangen Zigaretten und geringe Mengen Bargeld. Anschließend flüchteten sie unerkannt mit dem Beutegut. Die etwaige Tatzeit war vermutlich gegen 03:30 Uhr am ...

