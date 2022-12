Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Ranis (ots)

Am Sonntag, dem 04.12.2022, kam es am Abend zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 516 zwischen Ranis und Pößneck. Zwei Fahrzeuge (VW Polo und Dacia Sandero) stießen zusammen, als sie sich um Gegenverkehr begegneten. Zum Zwecke der weiteren Ermittlungen werden jedoch dringend Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Zum Unfallzeitpunkt gegen 19:00 Uhr soll auch ein vorausfahrender Verkehrsteilnehmer ein Ausweichmanöver vollzogen haben, um einen Zusammenstoß mit dem VW-Fahrer zu vermeiden. Hinweise nimmt die Polizeistation in Pößneck entgegen.

