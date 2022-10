LPI-SLF: Mit Motorrad gestürzt

Rudolstadt (ots) - Unbekannte gelangten zwischen Freitag und Sonntag unberechtigt auf ein umfriedetes Grundstück in der Werner-Seelenbinder-Straße in Rudolstadt und zerstörten die Halteriemen an einem Heckfahrradträger, der an einem PKW befestigt war. So gelang es den Unbekannten, das E-Bike vom Träger zu heben und vom Grundstück zu bewegen. Beim Fahrrad handelt es sich um ein neuwertiges E-Bike im Wert von ca. 4.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Saalfeld ...

