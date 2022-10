LPI-SLF: Scheiben eingeschlagen

Schleiz (ots) - Drei Unbekannte entwendeten Montagnachmittag beide Kennzeichentafeln eines Renault, steckten diese an ihren VW und fuhren damit zu einer Tankstelle in der Industriestraße in Schleiz. Hier tankten sie ihren PKW für rund 120 Euro und entfernten sich in Richtung Autobahn. Auf dem Rastplatz Frankenwald stellten Beamte der bayerischen Polizei die Diebe im Alter von 16, 18 und 21 Jahren und kontrollierten ...

