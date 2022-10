Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Beamten beleidigt und Drogen dabei

Pößneck (ots)

Am Dienstag gegen 21:45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte eine 31-Jährige, die mit ihrem Fahrrad ohne Licht in der Tuchmacherstraße in Pößneck unterwegs war. Sie reagierte daraufhin mit Beleidigungen. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass die Frau Betäubungsmittel mitführte. Gegen sie läuft eine Anzeige.

