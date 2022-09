Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrer mit mehr als 3 Promille unterwegs

Bodelwitz/ Gertewitz (ots)

Am Donnerstagnachmittag bemerkten mehrere Autofahrer einen offensichtlich verunfallten PKW mit einem nahezu desorientierten Fahrer in den Ortslagen Bodelwitz und später Gertewitz. Als die eingesetzten Beamten den 61-Jährigen in Gertewitz anhalten konnten, bemerkten auch sie diverse, offensichtliche Unfallschäden an dem betroffenen Fahrzeug. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von über 3 Promille. Außerdem wies er unfalltypische Verletzungen auf, sodass sich ein hinzugerufener Rettungsdienst um ihn kümmerte. Später stellte sich heraus, dass der graue Nissan Almera vermutlich im Bereich Gertewitz verunfallte - weitere Unfallorte sind bislang nicht bekannt, können jedoch auch nicht komplett ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen werden durch die Polizei in Schleiz geführt.

