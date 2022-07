LPI-SLF: Fahrzeug kippte auf die Seite

Saalfeld (ots) - Bereits am Wochenende brachen Unbekannte mehrere Keller innerhalb eines Mehrfamilienhauses in der Albert-Schweitzer-Straße in Gorndorf auf und entwendeten daraus zahleiche Gegenstände. Die Höhe des Sachschadens muss noch ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise geben könne, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle ...

