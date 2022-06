Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in zwei Gärten

Saalfeld-Gorndorf (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Sonntag brachen Unbekannte in zwei Gärten in der Straße "Hinterm Bahnhof" in Saalfeld-Gorndorf ein. Aus einem Garten wurde ein Gartentisch entwendet. Aus dem zweiten Garten fehlte ein Stromaggregat. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell