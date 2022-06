Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Dörnfeld a.d.Heide/ Königsee (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am gestrigen Dienstagnachmittag in Dörnfeld a.d.Heide werden Zeugen gesucht. Gegen 13:15 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter die Bundesstraße 88 - vermutlich von Königsee kommend in Richtung Ilmenau - und verlor beim Abbiegen die Kontrolle über seinen PKW und kam so nach rechts von der Fahrbahn ab. Daraufhin stieß der Unfallverursacher mit einem gemauerten Pfeiler eines Treppenaufganges der Gaststätte "Tiroler Hof" zusammen, welcher dadurch nicht unerheblich beschädigt wurde. Anschließend setzte der Mann seine Fahrt in Richtung Landhandel fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen berichten von einem hellen Kleintransporter, welcher mit einer männlichen Person besetzt war. Das Fahrzeuge dürfte Beschädigungen im Bereich der rechten, vorderen Fahrzeugseite aufweisen. Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter 03671- 560 bzw. der zuständige Kontaktbereichsbeamte unter 03672- 453 135 entgegen.

