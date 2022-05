LPI-SLF: Durchfahrtsbreite falsch eingeschätzt

Gefell (ots) - Ein Unbekannter rief am Mittwoch bei einer 36-Jährigen in Gefell an und teilte ihr in englischer Sprache mit, dass gegen sie wegen Geldwäsche und Drogenhandel ermittelt wird. Um die Sache zu bereinigen, sollte die Frau eine Guthabenkarte kaufen, die dann am Folgetag persönlich gegen einen Scheck eingetauscht werden könne. Die Angerufene beendete jedoch das Gespräch, als sie den Betrug ahnte. Somit war kein Schaden enstanden. Rückfragen bitte an: ...

mehr