Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigung mittels Graffiti - Täter geschnappt

Pößneck (ots)

Samstagabend erhielt die Polizei die Mitteilung über Farbschmierereien an mehreren Objekten in der Bodelwitzer Straße in Pößneck. Der Schmierfink, der seine Spuren hinterließ, konnte beschrieben werden. Die Beamten machten sich daraufhin gleich auf die Suche und stellten einen 31-jährigen Verdächtigen in der Neustädter Straße, auf den die Personenbeschreibung passte, fest. Dieser gab die Sachbeschädigungen zu und erhielt eine Anzeige.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell