Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher gehen leer aus

Nordhausen (ots)

Unbekannte verschafften sich in einem Mehrfamilienhaus in der Semmelweisstraße unberechtigt Zutritt zu dem Gebäude. In dem Untergeschoss brachen sie vermutlich zwischen dem 20. April und dem 28. April, auf der Suche nach Beutegut, einen Keller gewaltsam auf. Beutegut ergaunerten sie nicht. Jedoch blieb ein Sachschaden an dem Kellerverschlag zurück. Entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen.

