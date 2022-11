Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Junge Motoradfahrerin verletzt sich bei Sturz schwer

Reinholterode (ots)

Eine 17-jährige Motorradfahrerin verletzte sich heute Mittag bei einem Sturz mit ihrer Maschine schwer. In der Ortslage Reinholterode verlor die junge Fahrerin aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle, stürzte und prallte gegen einen Laternenmast. Sie wurde nach der Erstversorgung durch Notarzt und Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

