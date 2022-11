Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erneut Zigarettenautomaten angegriffen

Kyffhäuserkreis (ots)

Am Donnerstagmorgen wurde der Polizeiinspektion Kyffhäuser bekannt, dass sich Unbekannte sowohl in Großfurra/Neuheide, als auch in Schernberg an Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Zwischen den Ortslagen von Großfurra und Neuheide wurde ein komplett abmontierter und geleerter Automat aufgefunden. Dieser war ursprünglich in der Ortslage Neuheide installiert. In Schernberg stellten Mitarbeiter des Betreibers eines Zigarettenautomaten dessen Aufbruch fest. Auch dieser Automat wurde durch den oder die unbekannten Täter gelehrt. Der Beute- und Sachschaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag.

