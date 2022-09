LPI-NDH: Alkoholisiert gegen Auto gefahren

Wiehe (ots) - Am 19.09.2022 gegen 13:00 Uhr wurde gemeldet, dass in Wiehe jemand in den Graben gefahren ist und der Fahrer einen verwirrten Eindruck macht. Der Fahrer kam mit seinem Opel beim Befahren eines Feldweges aus Richtung Wendelstein kommend nach rechts von der Fahrbahn ab und an einem Baum zum Stehen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,41 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

