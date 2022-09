Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe erbeuten Gartengeräte

Worbis (ots)

In der Zeit vom 13. September 17.00 Uhr bis 15. September 12.30 Uhr drangen Unbekannte in den Schuppen einer Kleingartenanlage in der Lessingstraße ein. Hierbei erbeuteten sie unter anderem einen Rasenmäher, eine Kettensäge und weitere Kleinwerkzeuge. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Die Polizei im Eichsfeld hat die Ermittlungen zum Tathergang und den Tätern aufgenommen.

