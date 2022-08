Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Randale in Wohnung brachte entwendeten Fahrrad zum Vorschein

Nordhausen (ots)

Am Freitag in den Nachmittagstunden wurde die Polizei Nordhausen darüber in Kenntnis gesetzt, dass in Nordhausen in der Johannes-Tahl-Straße ein 33-jähriger Mann in seiner Wohnung randalieren würde und zuvor die Wohnungstür eingetreten habe. Der Schaden war den eingesetzten Beamten bereits bekannt. In der Wohnung konnte allerdings ein Fahrrad aufgefunden werden, welches in Nordhausen in der Vergangenheit entwendet wurde. Das fahrrad wurde zur Dienststelle verbracht. Der Wohnungsinhaber darf sich nun wegen Hehlerei verantworten.

