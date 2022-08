Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Baumaschinen aus Firma gestohlen

Harztor (ots)

Zu einem Einbruch in eine Firma in der Appenröder Straße kam es in der vergangenen Nacht. Ein Mitarbeiter informierte gegen 6.30 Uhr die Polizei und gab an, dass sich unbekannte Täter Zutritt zum Firmengelände verschafft hatten. Der oder die Täter brachen einen Container auf und entwendeten aus diesem verschiedene Baumaschinen und Elektrowerkzeuge. Derzeit wird der Wert des Diebesguts auf ca. 35000 Euro und der Sachschaden auf etwa 500 Euro geschätzt.

