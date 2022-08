Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mülltonne bei Unfall über Zaun geschleudert

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Der 24-jähriger Fahrer eines Opel befuhr gegen 5.30 Uhr die Straße Leineberg in nördlicher Richtung. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über seinen Opel und kam nach rechts von der Straße ab. Dabei überquerte er einen Bordstein, stieß mit einer Mülltonne zusammen und prallte anschließend gegen einen Baum. Die Mülltonne landete durch die Wucht in einem angrenzenden Gartengrundstück und verlor ihren Inhalt. Der 24-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Sein Opel musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

