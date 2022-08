LPI-NDH: Unfall in Waschanlage

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Am Kuhlsberg kam es gestern Abend um 19.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein Quadfahrer war mit seinem Fahrzeug aus bisher unbekannten Gründen umgestürzt. Weil das Quad auf ihn gefallen war, erlitt der Fahrer leichte Verletzungen am Bein. Er wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht, welches er noch am selben Abend wieder verlassen konnte. Aufgrund austretender ...

