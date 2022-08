LPI-NDH: Alarmsystem an Bagger ausgelöst

Bad Frankenhausen (ots) - Ein 39-jähriger Mann weigerte sich am gestrigen Abend, gegen 19.45 Uhr, die Wohnung seiner Bekannten in der Steinbrückstraße zu verlassen. Die hinzugerufenen Polizisten trafen den Mann auf dem Balkon an, wo er sich schlafend stellte. Nach dem er mehrfach aufgefordert wurde, die Wohnung zu verlassen, sprachen die Beamten dem alkoholisierten Mann einen Platzverweis aus. Diesem kam der ...

