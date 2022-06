LPI-NDH: Schuppendach in Flammen

Bad Langensalza (ots) - Am Donnerstagnachmittag brannte, gegen 14 Uhr, eine Grünfläche am ehemaligen Güterbahnhof, auf Höhe der Verladestation. Die Feuerwehr rückte an und konnte die ca. 40 Quadratmeter brennende Fläche schnell löschen. Offensichtlich hatten sich herumliegende Glasscherben entzündet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de ...

