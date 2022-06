LPI-NDH: Auf Traktorgespann aufgefahren, zwei Menschen verletzt

Nordhausen (ots) - Einen Diebstahl konnte die Polizei in Nordhausen am Donnerstagabend eher zufällig aufklären. Sie wurden zu einer Familienstreitigkeit in einer Wohnung im Stadtgebiet gerufen. In der Wohnung entdeckte ein Polizist einen Werkzeugkoffer mit Bohrmaschine, den man ihm Oktober 2021 gestohlen hatte. Die Ermittlungen richten sich nun gegen einen 42-jährigen Nordhäuser. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

