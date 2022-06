Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: GPS Geräte samt Zubehör gestohlen

Kirchheilingen (ots)

Am zurückliegenden Pfingstwochenende drangen Unbekannte widerrechtlich auf das Gelände der Agrargenossenschaft in der Bahnhofstraße ein. Sie betraten zwei Hallen, in denen Traktoren und andere landwirtschaftliche Maschinen abgestellt standen. Von zwei Traktoren stahlen sie die GPS Empfänger vom Dach. Aus zwei anderen Fahrzeugen nahmen die Diebe neben den Empfängern auch das Display mit. Die Täter richteten einen Schaden von ca. 40.000 Euro an. Hinweise zum Tatgeschehen, insbesondere verdächtigen Personen und Fahrzeugen, nimmt die Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell