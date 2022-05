Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Täter nach Tankbetrug geflüchtet

Hohengandern (ots)

Ein bislang unbekannter Täter tankte am Montagnachmittag, gegen 14.45 Uhr, seinen Ford Mondeo an der Honsel Tankstelle in Hohengandern für 80 Euro. Anstatt zu zahlen, setzte sich der unbekannte Täter in sein Auto und fuhr in Richtung Arenshausen davon. Eine Überprüfung der angebrachten Kennzeichen ergab, dass diese am Montagnachmittag, gegen 14 Uhr, in Göttingen gestohlen wurden. Wer kann Hinweise zum Tatgeschehen, insbesondere zum Tatverdächtigen geben? Am Mondeo waren die Kennzeichen GÖ-D 6871 angebracht. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell