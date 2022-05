Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuer in Bäckerei

Mühlhausen (ots)

Ca. 500 Euro Schaden richtete ein Schwelbrand am Montagnachmittag in einer Bäckerei, in der Wagenstädter Straße an. Ein 62-jähriger Mitarbeiter versuchte mit einer Heißluftpistole Farbe von den Fenstern zu lösen. Hierbei fing die Dämmung hinter dem Rahmen Feuer. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle. Während der Löscharbeiten kam es auf der Wagenstädter Straße zu Verkehrsbehinderungen. Gegen den Mitarbeiter ermittelt die Polizei wegen des Verdachtes der fahrlässigen Brandstiftung.

