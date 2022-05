Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rollerfahrer gestürzt, Autofahrer setzt Fahrt fort

Mühlhausen (ots)

Wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrlässiger Körperverletzung ermittelt die Polizei in Mühlhausen gegen einen noch unbekannten Autofahrer. Am Dienstag, gegen 14 Uhr, befuhr ein Pkw die Kilianistraße in Richtung Görmarstraße. An der Einmündung zur Görmarstraße bog der Pkw in die Görmarstraße ab und übersah den 58-jährigen Fahrer eines Elektrorollers, der auf der Görmarstraße unterwegs war. Der Rollerfahrer erschrak, stürzte und verletzte sich leicht. Anstatt anzuhalten, setzte der Autofahrer seine Fahrt fort. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum bislang unbekannten Pkw und Fahrer machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell