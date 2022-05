Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer fährt in geparktes Auto

Nordhausen (ots)

Ein 92- jähriger Autofahrer parkte am Sonntagabend sein Auto auf dem Gehweg in der Bochumer Straße, um auf sein Grundstück fahren zu können. Ihm näherte sich ein 37-jähriger Fahrradfahrer aus Richtung Gerhart-Hauptmann-Straße. Kurz vor dem Renault Clio löste sich die Fahrradkette, woraufhin der Radfahrer mit dem Auto kollidierte. Beide Männer verletzten sich bei dem Zusammenstoß leicht. Am Auto entstand unfallbedingter Sachschaden von ca. 500 Euro. Der Radfahrer wurde am Unfallort medizinisch versorgt.

