Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuer in Wohnung gelöscht, die Kriminalpolizei ermittelt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Das Feuer in der Schillerstraße ist gelöscht. Die Schillerstraße wurde für den Verkehr wieder freigegeben. Noch ist die Brandursache unklar. Die Kriminalpolizei wird die Ermittlungen zur Ursache aufnehmen. Der Schaden wird gegenwärtig durch die Feuerwehr auf ca. 40.000 Euro geschätzt. Neben dem Brandsschaden in der Wohnung wurden Fenster und die Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen.

