LPI-NDH: Mit der Schutzplanke kollidiert

Heiligenstadt (ots) - Am Wochenende wurden vermehrt Kellereinbrüche bei der Polizei in Heiligenstadt angezeigt. Am 18.03.22 zwischen 15:30 Uhr und 21:30 Uhr brachen unbekannte Tätter in einen Keller in der Dingelstädter Straße 18 ein und entwendeten zwei Fahrräder. Es handelt sich einmal um ein schwarz-graues Dirtbike der Marke Specialized und ein schwarzes Mountainbike mit grünen Pedalen (Hersteller unbekannt). Am ...

