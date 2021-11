Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Baumaschinendiebe gestellt

Nordhausen (ots)

Aufmerksamen Bürgern aus Bleicherode war es am Samstag zu verdanken, dass mutmaßliche Baumaschinendiebe gestellt werden konnten. Kurz nach 13:00 Uhr beobachteten Anwohner der Uthemannstraße, dass sich auf dem Gelände einer dort ansässigen Firma drei Personen auffällig bewegten. Deren Interesse galt offensichtlich Baumaschinen, die sich auf dort abgestellten Lkws befanden. Den Anwohner gelang es, auf sich aufmerksam zu machen und entsprechend Eindruck zu schinden. Ertappt ließen die drei Männer bereits bereit gelegtes Beutegut zurück und versuchten mit einem Kleintransporter zu entkommen. Das gelang ihnen aufgrund der gezeigten Courage der Bleicheröder bis zum Eintreffen der Polizei nicht. Der waren die drei in Sachsen-Anhalt lebenden Rumänen nicht unbekannt. In ihrem Fahrzeug wurden dann auch Aufbruchswerkzeuge gefunden. Der Fahrer des Kleintransporters war überdies nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis, für den Transporter bestand kein Versicherungsschutz. Durch die Nordhäuser Polizei wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

