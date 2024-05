LPI-J: Evakuierung Gemeinschaftsunterkunft aufgrund von Reizstoffspray

Apolda (ots) - Im Schutzbereich der Polizeiinspektion Apolda fand am Samstag, den 11. Mai 2024 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 18:00 das jährliche Simson Treffen in Flurstedt statt. Ab etwa 09:45 Uhr begann der Einlass in das Veranstaltungsgelände und ein reger Andrang an Mopedfahrern sowie hiervon begeisterte Besucher nahmen an der Veranstaltung teil. In der Spitze wurden um die 1500 Besucher gezählt, wovon ca. die ...

mehr