LPI-J: Fahrräder aus Carport entwendet

Apolda (ots) - Gestern Abend wurde in einem Discounter in der Erfurter Straße in Apolda ein Mann dabei beobachtet, wie er sich etwas in den Rucksack steckte. Kurz darauf wollte der 38-Jährige den Einkaufsmarkt verlassen, ohne zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin stoppte den Mann und verständigte die Polizei. Gegen den Langfinger wurde eine Anzeige wegen Diebstahls erstattet.

