LPI-J: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Saale-Holzland-Kreis (ots) - In den Abendstunden des Mittwochs sollte in der Kraftsdorfer Straße in Hermsdorf ein Transporter Iveco kontrolliert werden. Der Fahrzeugführer hielt zwar an, versäumte jedoch die Feststellbremse des Fahrzeuges zu betätigen. Hierdurch rollte der Transporter mit seinem Anhänger rückwärts gegen den, an einer Ladesäule stehenden, PKW Tesla und verursachte an diesem einen Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

