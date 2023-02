Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Am 13.02.2023 gegen 16:00 Uhr befuhr der Fahrer eines Pkw Ford die Marcel-Paul-Straße in Richtung Rießnerstraße. In Höhe der Bushaltestelle beim Netto-Supermarkt überquerte eine 73-jährige Fußgängerin die Fahrbahn, allerdings nicht am Fußgängerüberweg, sonderen einige Meter davon entfernt. Der Pkw-Fahrer sah die Frau, vertraute aber darauf, dass sie in der Mitte der Fahrbahn stehenbleibt. Dies tat sie aber nicht und wurde in der weiteren Folge von dem linken Außenspiegel des Fahrzeuges touchiert. Sie stürzte, fiel erst gegen die hintere Tür des Pkw und dann auf die Fahrbahn. Im Anschluß klagte sie über Rückenschmerzen und wurde zur Untersuchung ins Klinikum verbracht. Sie gab an, einfach über die Fahrbahn gelaufen zu sein, da sie den Pkw nicht gesehen habe.

